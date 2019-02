"La stagione lirica ad Ancona resta all'angolo, la Mancinelli non ci capisce niente"

Predisposto il calendario della stagione lirica anconetana alle Muse: come sempre a ridosso dell’estate e con due opere in cartellone: “Pagliacci” e “Traviata”. "Tenacemente ancora fuori dal circuito lirico marchigiano l’enclave anconetana relega come sempre il cartellone lirico in un angolo e il settore non cresce nella nostra città" si legge in un comunicato stampa del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

"Perché? Perché Ancona si vuole distinguere nel panorama marchigiano? Perché non si decide finalmente ad investire anche in altro che non sia la prosa? Eppure le risorse le avremmo e la città dimostra di rispondere a tutte, sia pure poche, le iniziative proposte. Il nostro coro lirico, ad esempio, è scritturato da altre piazze che se lo contendono tanto è grande il suo valore. L’amministrazione patrocina di tutto, finanzia di tutto, dalla bocciofila alle mostre fotografiche, ma non questo settore. Se il sindaco, l'assessore e sodali nominati non ci capiscono niente aprano i loro orizzonti e provino ad uscire dall’angolo autoreferenziale in cui si sono cacciati. La città di Ancona ne ha bisogno".