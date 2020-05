Spiagge libere, Verdi Ancona: «Mai parlato di tassa obbligatoria per entrare»

I Verdi di Ancona rispondono al dibattito che li ha coinvolti nei giorni scorsi in merito alla gestione delle spiagge libere nel periodo di emergenza Covid-19. «Con l’avvicinarsi dell’estate - si legge nella nota - l’unica soluzione plausibile per lasciare fruibili le spiagge libere sembrava essere darle in gestione ai concessionari privati: di fronte a tale scenario, ci è sembrato doveroso studiare un modo per far sì che il Comune si prendesse l’onere di rendere tali spiagge sicure dal punto di vista sanitario, senza il bisogno di chiuderle o addirittura privatizzarle. Vista la situazione economica che affligge non solo lo Stato ma anche i Comuni, è stato ipotizzato un piccolo contributo SOLO nel caso in cui l’Amministrazione avesse verificato l’impossibilità di far fronte alle spese stabilendo così la chiusura in toto o in parte delle spiagge libere».

Inoltre ribadiscono: «I Verdi non hanno mai parlato di tassa obbligatoria per accedere alle spiagge libere. La questione dei “due euro” non era assolutamente condizionante nella nostra proposta. Ben venga, quindi, che l’Amministrazione, che sola può valutare la sostenibilità economica di qualsiasi ipotesi di gestione di un’area pubblica, abbia individuato le risorse per farsene carico».

Parlano dunque di strumentalizzazione da parte dei Consiglieri di minoranza «per la raccolta di un po’ di consenso - spiegano - era prevedibile. Ma ci rammarica che certe dichiarazioni siano state rese da Consiglieri di maggioranza, nostri alleati, e che la Sindaca non abbia preso le distanze da questo teatrino di basso livello. Aver enfatizzato, da parte di alcuni, un aspetto che nulla ha a che fare con l’impianto complessivo e con il cuore della nostra proposta che, peraltro, alla fine è stata sostanzialmente recepita nel Piano spiagge del Comune con nostra grande soddisfazione, ha alimentato una polemica inutile».