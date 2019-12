Inferno A14, Carrabs (Verdi): «Bisogna sospendere i pedaggi»

Ancora code chilometriche sull’autostrada A14 nel weekend prima di Natale a causa dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti.

«E’ una cosa scandalosa impiegare quasi 5 ore per arrivare da Fano a San Benedetto del Tronto e richiedere poi serenamente, come se nulla fosse, il pedaggio autostradale. In base a cosa? A quale tipo di servizio erogato?». Queste le parole di Gianluca Carrabs, coordinatore dei Verdi a commento del fatto. «Capisco la necessità di chiudere i ponti e condivido a pieno l’operato dell’autorità giudiziaria visto che sicurezza e giustiziai devo essere sempre messe al primo posto, ma ritengo assurdo, alla luce dei tempi di percorrenza decisamente imbarazzanti, richiedere del denaro a cittadini, lavoratori e imprese che percorrono il tratto autostradale. Chiederò immediatamente, tramite il consigliere dei Verdi Sandro Bisonni – continua Carrabs - una mozione in Consiglio regionale affinché la Regione prenda una posizione dura nei confronti del gestore e si impegni a rendere gratuito il transito nei caselli fino a quando i tempi di percorrenza non rientreranno in un lasso di tempo ragionevole ed atto a ripristinare la sicurezza dei tracciati».