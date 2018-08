"Criticità" misteriose all'Api, l'opposizione: «Il sindaco riferisca in commissione»

All'indomani del sopralluogo dei tecnici comunali alla Raffineria Api e del successivo comunicato ufficiali dell'amministrazione nel quali si parlava di "situazioni critiche" senza tuttavia spiegare quali, nemmeno a domanda diretta da parte di AnconaToday, l'opposizione chiede la convocazione urgente della Commissione IV Ambiente.

«Sono trascorsi 10 giorni dalla sua istituzione – spiega Loris Calcina, Fbc/Cic – e ho chiesto al Presidente del Consiglio di convocarne la prima riunione nel più breve tempo possibile al fine non solo di nominare il presidente e vicepresidente della stessa, ma anche di essere informati direttamente dal Sindaco sui sopralluoghi. I consiglieri necessitano di informazioni dettagliate e dirette dall’amministrazione comunale ed i luoghi istituzionali in cui riceverle sono il consiglio comunale e le apposite Commissioni consiliari e Solo il sindaco è in grado di fornirle. Questo al di là del tavolo tecnico presso il Ctr. Forse, sentito il primo resoconto sui sopralluoghi effettuati, anche dai consiglieri della commissione Ambiente potrebbero venire suggerimenti tecnici al Sindaco. Noi ne avremmo alcuni».