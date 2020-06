Chi non ha uno smartphone non può andare al mare: «Mancinelli contro i più deboli»

«Non è difficile, ci sono riuscita perfino io» dice il sindaco Valeria Mancinelli nel suo video Facebook, quello in cui spiega come si usa l’App iBeach, l’unico modo attraverso il quale gli anconetani potranno prenotarsi per andare al mare, in spiaggia libera. Dunque il primo cittadino si adopererà col cellulare e, seppur sottintendendo una generale difficoltà nell’uso dello strumento informatico, dichiara che non avrà problemi perché è una cosa semplice. Ma questo non significa che lo sia per tutti gli anconetani. E chi non ha uno smartphone di ultima generazione? Per chi ha buone gambe per portare un ombrellone ma non ha dimestichezza con le App?

Per loro l’unica possibilità sembra essere quella di stare a casa e su questo interviene anche il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti (60100) che parla di una risposta “ridicola” del problema delle spiagge libere: «L’uso di iBeach per regolamentare l'accesso alle spiagge di Portonovo e Mezzavalle denota la solita politica isolazionista e confusa del sindaco che penalizza i più deboli, gli anziani e tutti i nostri concittadini che non hanno accesso ad internet o un telefono di ultima generazione. La Mancinelli, al solito si dimostra forte con i deboli e debole con i forti, rimarcando così la propria politica isolazionista, rispetto ad altre realtà territoriali della provincia come Sirolo, Numana, Falconara che permettono senza limitazioni l’accesso libero alle spiagge. Questa volta ce la poteva risparmiare: Portonovo e Mezzavalle sono patrimonio di tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In realtà ci sono i numeri 071- 222.2931-2833-2457 e saranno attivi da ieri con orario 9 - 13 dal lunedì al venerdì. Le informazione si trovano sul sito del Comune, ma anche lì, si deve disporre di un computer e si deve essere capaci di ricercare le informazioni utili.