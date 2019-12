Sindaci marchigiani a Milano per la senatrice Segre: «Siamo baluardi della Costituzione»

Tra gli oltre 400 sindaci che manifesteranno domani (martedì 10 dicembre) in solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, costretta a una scorta dei carabinieri dopo la valanga di messaggi di odio ricevuti attraverso i social network, ci sarà anche una delegazione di sindaci marchigiani guidata dal presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, e dal direttore Marcello Bedeschi. La manifestazione è stata fissata a Milano alle ore 18 ma i partecipanti si ritroveranno alle 17.30.

Il tema dell’iniziativa è “L'odio non ha futuro”. «La partecipazione dei sindaci con le fasce tricolori è un segno molto chiaro che l’odio, l’intolleranza, il razzismo, ogni tipo di fascismo troveranno nei sindaci chiamati ad amministrare i comuni un baluardo forte a difesa dei valori della nostra Costituzione - dice Mangialardi -. La campagna d’odio che ha subito la senatrice Segre è un attacco a tutti noi, nessuno escluso, ed è per questo che l’adesione è stata così ricca anche dalla Marche. Ringrazio tutti i colleghi che saranno con noi per partecipare a questa piccola marcia che però ha un grande valore simbolico. Le Marche faranno parte con convinzione di quella scorta civica che il presidente Decaro ha voluto costituire per la senatrice Segre. Il futuro si costruisce avendo presente il passato per dimostrare di aver davvero imparato dagli errori delle generazioni precedenti» conclude Mangialardi.