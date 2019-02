Sindacati in piazza, in 4mila dalle Marche a Roma contro la manovra

#FuturoalLavoro: è lo slogan della manifestazione nazionale, promossa da Cgil, Cisl e Uil, in programma sabato 9 febbraio a Roma: il concentramento è previsto per le ore 9 a Piazza della Repubblica, il comizio conclusivo alle 11 in Piazza San Giovanni in Laterano. Dalle Marche partiranno oltre 4mila tra lavoratori e pensionati; per l’occasione, sono stati organizzati un treno speciale e decine di pullman. Le ragioni della protesta sono molteplici. Si comincia dal lavoro e dallo sviluppo per i quali i sindacati chiedono più investimenti pubblici, che aumentino occupazione, crescita e sviluppo, si

prosegue con il fisco per il quale si chiedono meno tasse su lavoratori e pensionati e lotta all’evasione mentre si dice no a Flat tax e condoni. Un altro capitolo importante riguarda la necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali dei cittadini in maniera uniforme, a partire dall’istruzione alla sanità.

Per quanto concerne le pensioni, si chiede il superamento della legge Fornero, con flessibilità in uscita a 62 anni, 41 anni di contribuzione a prescindere all’età per tutti, quindi la pensione di garanzia per i giovani, tutela delle donne, risposte per lavori di cura, discontinui, usuranti e gravosi. Cgil, Cisl e Uil affrontano anche il tema della povertà sollecitando un sistema che preveda strumenti di natura economica e il rafforzamento delle reti sociali. Per la sanità, i sindacati sostengono la necessità di aumentare in modo progressivo il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e di eliminare i super ticket. Per istruzione e conoscenza , si chiedono più fondi e investimenti e, infine, per la pubblica amministrazione si chiedono più risorse per il rinnovo dei contratti e la necessità di un piano straordinario di assunzioni. Alla manifestazione partecipano Maurizio Landini, segretario Cgil nazionale, Annamaria Furlan, segretaria nazionale Cisl e Carmelo Barbagallo, segretario nazionale Uil.