E' il giorno di CasaPound, Di Stefano a Palazzo Camerata

Si terrà oggi pomeriggio alle 18 in via Fanti l'incontro pubblico di CasaPound alla presenza del segretario nazionale Simone Di Stefano. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la scelta della Mancinelli di affidare al partito della tartaruga gli spazi di Palazzo Camerata, Di Stefano arriverà in giornata nel capoluogo dove presenterà il programma nazionale di CasaPound e la candidatura alla Camera dell'anconetano Emanuele Mazzieri.