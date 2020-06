Sicurezza nei locali comunali, interrogazione della Lega: «Fuori tutte le carte»

«Fuori tutte le carte sui locali del Comune». Lo chiedono i consiglieri della Lega, Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis: «Le Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo non avrebbero programmato un graduale intervento per mettere a norma i tanti locali comunali dove insistono Uffici e Servizi per la cittadinanza».

Questo il sospetto dei due consiglieri, che insistono: «Questo ha prodotto recentemente la chiusura di tre importanti strutture: biblioteca comunale Benincasa, Panettone e Palaveneto. Pertanto oggi abbiamo protocollato un’interrogazione con cui chiediamo ci siano forniti tutti i documenti attestanti il rispetto delle norme di settore di tutti i locali comunali in cui sono presenti uffici. Abbiamo bisogno di garanzie, sia per il corretto ed efficiente funzionamento della macchina comunale, sia per i dipendenti che qui lavorano e per i cittadini che frequentano questi luoghi. Se qualche situazione sarà da sistemare, il Comune programmi gli interventi, altrimenti scaricherà sulle spalle delle prossime generazioni di amministratori e di cittadini un fardello che peserà in maniera determinante».

Nell’interrogazione a risposta scritta i consiglieri chiedono «copia di tutti i documenti attestanti il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, impianti, fruibilità degli spazi, igiene e di tutte le restanti norme di settore» relativamente ad una lunga serie di locali utilizzati dal Comune per i propri uffici.