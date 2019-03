«Bravi i vigili, ma tutti gli altri furti? La città non è sicura»

"Siamo alle solite. Una bella foto e tante parole autocelebrative per cercare di far fessi i cittadini". All'attacco dell'amministrazione comunale falconarese è il consigliere comunale della Lega Stefano Caricchio che, in riferimento alla denuncia di ieri nei confronti della presunta ladra da parte dei vigili, prosegue:

"È così che l’amministrazione, dopo la serie di furti che hanno flagellato la città, enfatizza il proprio operato in materia di sicurezza pubblica elogiando e rimarcando lo sventato furto di un giubbino in una bancarella del mercato. Il sindaco, nella sua dichiarazione, elogia la “preparazione ed attenzione” degli operatori di polizia locale ed in questo concordiamo. Sono davvero bravi e preparati ed è per questo che la mancata sicurezza cittadina va attribuita a miopi e fallimentari scelte politiche. Utilizzare il personale solo per i controlli della velocità e dei veicoli (targa system), lasciando interi quartieri abbandonati o utilizzare tre pattuglie negli orari del mercato, lasciando le fasce orarie serali totalmente non presidiate, sono solo alcune delle scelte sbagliate che un amministratore serio con delega alla sicurezza dovrebbe immediatamente modificare. L'obiettivo di far cassa e l'incessante tentativo di nascondere la reale condizione di insicurezza e disagio dei cittadini non possono più essere accettabili per Falconara".