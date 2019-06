La biblioteca non è a norma, il sindaco non sa nulla e fa scena muta: «Non ho studiato»

In che data il Comune è venuto a conoscenza del fatto che i locali della Biblioteca Benincasa e presentano violazioni alle norme di sicurezza e antincendio? Per quale annualità sono stati messi per la prima volta in programma interventi di adeguamento dello stabile e degli impianti ai requisiti minimi previsti dalla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro? E soprattutto: attraverso quali precisi atti è stato fatto ciò? Quesiti per i quali, al momento, non è dato conoscere una risposta ufficiale. Le interrogazioni sono state presentate in Consiglio Comunale dal Capogruppo della Lega Marco Ausili e dalla consigliera Maria Grazia De Angelis sono rimaste tali. «Non sono un tuttologo, evidentemente non ho studiato ma ciò non vuol dire che le azioni non si stanno facendo» ha replicato ironicamente il sindaco Valeria Mancinelli, che ha rimandato la questione al prossimo consiglio comunale vista l’assenza, nell’ultimo, dell’assessore alla cultura Paolo Marasca. Secondo il sindaco infatti era proprio Marasca a dover rispondere ad Ausili, ma il consigliere della Lega non ci sta: «Non c’entra la cultura, un sindaco non può non saper rispondere a queste domande- ha replicato Ausili- parliamo dell’amministrazione di un edificio pubblico e di un atto di giunta con il quale si deliberano i lavori. Il punto è che la situazione della biblioteca era conosciuta dal 2009 quando ci fu l’esposto di un dipendente. Il silenzio del sindaco conferma che questo atto di giunta non c’è, altrimenti sarebbe stata la prima persona interessata a dirlo».

No comment secco da parte del sindaco sulla quarta interrogazione, relativa al destino professionale del maggiore della polizia locale Marco Caglioti: il consigliere leghista aveva chiesto alla Mancinelli di pronunciarsi «sulla particolare coincidenza temporale tra l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale proprio alla Benincasa (11 giugno 2019) e l’attribuzione della Posizione Organizzativa per le attività di Polizia Giudiziaria a un altro dipendente al posto di Caglioti (12 giugno 2019)». Il sindaco ha definito la domanda: «Puramente strumentale» non aggiungendo altro.