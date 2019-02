Il Servizio Veterinario di Sanità Animale resterà a Fabriano

E' stata approvata ieri all'unanimità la Mozione del Capogruppo della Lega Nord Sandro Zaffiri, con la quale verrà scongiurato un possibile trasferimento a Jesi del Servizio Veterinario di Sanità Animale di Fabriano.

«La Mozione - fa sapere Sandro Zaffiri, presidente del Gruppo Lega Nord Marche - impegna anche la Giunta regionale a reperire una sede idonea per il Servizio Veterinario, visto che l'attuale dislocazione in vari locali, dopo la chiusura di Campo d'Olmo, sta creando disagi e problemi al comparto zootecnico. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale di Fabriano svolge importanti funzioni di vigilanza e controllo sugli animali da reddito e da compagnia, necessarie alla tutela della salute di ciascun cittadino e, quindi - prosegue Zaffiri - occorre trovare in fretta una sede idonea e che sia a Fabriano. Il Carroccio inoltre cercherà di vigilare con attenzione affinchè questo importante Servizio venga svolto con efficienza e alta professionalità. Zaffiri si ritiene soddisfatto di questo risultato e auspica che la maggioranza possa continuare ad abbassare quel muro di ostilità, così come ha fatto ieri, iniziando a recepire anche le proposte delle forze di opposizione per il bene di tutti i cittadini».