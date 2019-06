“Comuni Ricicloni”, Premio Corepla al Comune di Serra De’ Conti

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha premiato il Comune di Serra De’ Conti nel corso della cerimonia di “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Oggi a Roma il riconoscimento Corepla per la gestione virtuosa degli imballaggi in plastica è stato conferito anche ai Comuni di Catanzaro e di Raffadali (AG). Per la città di Serra De’ Conti ha ritirato il premio Corepla il Vice Sindaco Pieramelio Baldelli.

«La Regione Marche ha registrato nel 2018 un incremento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica dell’11,6% e, con una raccolta pro capite di 24,5 Kg, si posiziona al terzo posto tra tutte le regioni italiane – si legge nella motivazione del premio speciale -. Tra i tanti Comuni virtuosi abbiamo voluto premiare Serra De’ Conti, città che conta circa 3.700 abitanti, per i buoni risultati di raccolta differenziata e, principalmente, per la qualità del materiale raccolto e conferito agli impianti Corepla. La qualità è frutto dell’impegno dei cittadini e delle scelte fatte dal Comune sui sistemi di raccolta: ne conseguono maggiori corrispettivi economici che il Consorzio riconosce alle Amministrazioni non solo sulla base della quantità del materiale conferito. La qualità della raccolta favorisce inoltre la percentuale del materiale avviato a riciclo».

L’iniziativa “Comuni Ricicloni”, giunta quest’anno alla 26ª edizione, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Le premiazioni si sono tenute nel pomeriggio odierno presso Nazionale Spazio Eventi, nell’ambito della sesta edizione di EcoForum, la Conferenza Nazionale sull’economia circolare dei rifiuti. Per maggiori informazioni: www.ricicloni.it