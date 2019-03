Seppellire i propri animali d'affezione, la Commissione approva la norma

Via libera, a larga maggioranza, da parte della commissione “Sanità”, presieduta da Fabrizio Volpini (Pd), alla proposta di legge sui cimiteri per animali d'affezione. La pdl nasce dall'esigenza “di normare gli aspetti igienico-sanitari – evidenzia il relatore di maggioranza, Luca Marconi (Udc-Popolari Marche) - legati alle sepolture degli animali domestici”. Il testo legislativo - di cui sono firmatari i consiglieri della Lega Nord Malaigia e Zaffiri e lo stesso Marconi - prevede la possibilità di seppellire gli animali in cimiteri comunali e intercomunali, pubblici o privati.

“Sarà anche possibile – prosegue il capogruppo Udc-Popolari Marche - inumare in siti privati, che siano campi agricoli o giardini, con una semplice dichiarazione all'ufficio veterinario. Inoltre, su mia precisa proposta, escludiamo la possibilità di mettere simboli religiosi sopra le sepolture, mentre sarà consentita la sistemazione di targhe”. Soddisfazione nelle parole di Marzia Malaigia, Lega Nord, relatore del testo per l'opposizione: “Questo atto costituisce un segno di civiltà e riempie un vuoto normativo che nelle Marche era colmato solo da un articolo in una legge che trattava della materia in maniera troppo poco esaustiva”. E ancora: “ Rispetto a normative analoghe di altre regioni, la nostra è più dettagliata e va a tutelare soprattutto aspetti sanitari e ambientali. Inoltre è un'occasione per creare lavori nuovi, quindi maggior occupazione, sia nella realizzazione di questi cimiteri per animali d'affezione, sia nella loro gestione”.