Case Unrra, reperiti 15mila euro per il secondo semaforo di via Marconi

Già finanziato dal Comune di Falconara il nuovo semaforo di via Marconi, uno degli strumenti individuati dall'amministrazione comunale per migliorare la viabilità nel centro abitato di Case Unrra, troppo spesso teatro di incidenti anche gravi. Il finanziamento è stato sancito dal Consiglio comunale nella serata di ieri, giovedì 7 novembre, grazie a una variazione di bilancio che assegna al nuovo presidio la somma di 15mila euro.

"Si tratta di una prima risposta ai residenti del quartiere Stadio-Case Unrra - dice l'assessore alla Viabilità Clemente Rossi - dopo l'assemblea del 25 ottobre con i cittadini, che hanno fornito preziosi suggerimenti". Oltre alla necessità di installare un secondo semaforo in via Marconi, dall'incontro del 25 ottobre erano emerse le proposte di installare dossi in via dello Stadio, mentre nel medio-lungo periodo l'amministrazione ha ipotizzato di realizzare una rotatoria all’ingresso di Case Unrra per rallentare il traffico e una bretella di raccordo tra via Consorzio e la Statale 16 che rappresenti un’alternativa alla stessa via Marconi, in modo da bypassare il centro abitato. Nell’immediato saranno organizzati controlli periodici della polizia locale con l’autovelox mobile in via Marconi e nel frattempo il Comune chiederà alla prefettura l’autorizzazione per l’installazione di un autovelox fisso (in genere concesso per le strade ad alto scorrimento, non per quelle urbane). Sempre per via Marconi, la strada principale che divide in due il quartiere, si sta valutando la realizzazione di segnalatori acustici (attraverso la zigrinatura dell’asfalto) in corrispondenza del centro abitato, per indurre gli automobilisti a rallentare. Altri sistemi per rallentare il traffico potrebbero essere adottati all’altezza della centrale Enel. Per via dello Stadio, dove di notte è segnalato il passaggio di veicoli a forte velocità, è stata invece ipotizzata l’installazione di dossi.