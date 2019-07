Ampliamento sede Guardia di Finanza, via libera della giunta

Su proposta dell'assessore all'Urbanistica Sediari, la giunta ha esaminato e deferito al consiglio comunale per l'approvazione definitiva il progetto di ampliamento della sede della Guardia di Finanza, ubicata in via Paolo Borsellino (area Ancona sud). L'intervento, costituito da un nuovo edificio destinato prevalentemente a magazzino, rappresenta un nuovo inserimento edilizio all'interno dell'area che ospita vari edifici ad uso della Guardia di Finanza e richiede una variante al Piano regolatore.

La giunta ha dato mandato al dirigente dello Sportello Unico Integrato o suo delegato a rappresentare il Comune di Ancona in sede di Conferenza di Servizi. La nuova struttura avrà una superficie lorda complessiva di circa 1000 mq.