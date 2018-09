Apre la sede di CasaPound e la politica anconetana si divide 

L’apertura della sede di CasaPound in via Jesi, il prossimo 6 ottobre, divide la politica anconetana. L’inaugurazione rischia di fomentare un clima di intolleranza sempre più palpabile a livello nazionale? Allo stesso tempo tuttavia si può negare a priori l’espressione di un pensiero di ultradestra come quello di CasaPound? Abbiamo raccolto le opinioni dei consiglieri comunali dei vari gruppi e le abbiamo presentate in ordine alfabetico.

Marco Ausili (Lega)

«La polemica di chi è contrario alla sede non la capisco. Nel 2018 non mi appassiona per niente la divisione tra fascisti e antifascisti, mi appassiona molto di più sondare la possibilità di coinvolgere persone di diversa estrazione politica nella lotta contro nemico comune: la deriva globalista, la scelleratezza del capitalismo assoluto e la miseria del pensiero unico. Non vedo utilità nel parlare di antifascismo in assenza di fascismo. Benzina sul fuoco del clima nazionale? C’è un’ intolleranza diffusa che non è giustificabile ma comprensibile, perché siamo andati incontro ad anni di immigrazione incontrollata, di disparità tra italiani e stranieri dal punto di vista del welfare. Sarà lo stesso governo a far superare tutto questo con iniziative in ambito di sicurezza e immigrazione, che secondo me smorzeranno questo clima».