I 50 anni della Politecnica, Mastrovincenzo: «Orgogliosi delle nostre eccellenze»

“La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione del cinquantesimo anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche ci rende ancor più orgogliosi di una delle nostre maggiori eccellenze, che nel corso degli anni ha fornito a migliaia di ragazzi ottime basi su cui costruire il loro futuro”.

Ne è convinto il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, che ha partecipato alla cerimonia ospitata presso l’aula magna del Polo di Monte Dago. Un momento importante per la Politecnica, che in base agli ultimi dati si posiziona al quinto posto in Italia ed entra nella top 100 europea, ottenendo dal Ministero dell’istruzione la certificazione di “eccellenza” per ben 8 dipartimenti su 12. Elementi questi capaci di influire positivamente sul tasso di occupazione dei ragazzi che, a cinque anni dal conseguimento della laurea, raggiunge il 91,9% rispetto all’86,6% della media nazionale.

Secondo Mastrovincenzo alla Politecnica vanno riconosciuti “progetti di alta qualità, continua ricerca, innovazione e grande capacità di interagire con il territorio e con le istituzioni, che ne fanno un punto di riferimento imprescindibile nelle politiche regionali”. Da ultimo un ringraziamento al Presidente della Repubblica “che ancora una volta ha dimostrato – sottolinea Mastrovincenzo - una grande sensibilità nei confronti delle Marche, accogliendo l’invito per celebrare insieme cinquanta anni d’intenso e significativo lavoro. La sua partecipazione è un messaggio di speranza per le nuove generazioni e, nello stesso tempo, uno stimolo a percorrere sempre più evolute strade di conoscenza ed impegno”.