Di Maio inaugura la nuova scuola d'infanzia danneggiata dal terremoto

E' stata inaugurata questa mattina la nuova Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano, la prima ad essere finanziata e ricostruita dallo Stato nelle aree maggiormente colpite dal sisma del 2016 e 2017. Alla cerimonia, iniziata intorno alle 10.30, il Commissario per la Ricostruzione Paola De Micheli, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ed il governatore delle Marche Luca Ceriscioli.

La struttura potrà ospitare in assoluta sicurezza 120 alunni che saranno suddivisi in 4 sezioni da 30 alunni ciascuna. La De Micheli ha parlato della costruzione della scuola, puntando al ridotto impatto ambientale della struttura portante in legno.