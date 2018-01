Conoscere il Consiglio, studenti del Rinaldini visitano l'aula consiliare

Porte aperte dell'aula consiliare di Palazzo Leopardi per gli studenti del liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona. Trentacinque ragazzi delle classi quarte sono stati accolti stamattina, nell'emiciclo che ospita ogni settimana le sedute del Consiglio regionale, dal presidente dell'Assemblea legislativa.

Dopo una breve lezione sul funzionamento e i compiti dell'Assemblea legislativa, il presidente ha risposto alle numerose domande dei ragazzi e consegnato all'Istituto scolastico “Carlo Rinaldini” l'attestato di partecipazione all'iniziativa. La visita - nell'ambito del progetto “Conoscere il Consiglio”, finalizzato ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e sensibilizzarli all'esercizio della cittadinanza attiva - rientra nel programma di attività di alternanza scuola-lavoro organizzata dall'Istituto scolastico. In programma domani un nuovo appuntamento per i liceali anconetani che saranno, questa volta, a Palazzo delle Marche, sede istituzionale dell'Assemblea legislativa, dove riceveranno i diplomi di partecipazione al progetto di “l'alternanza scuola lavoro” in Consiglio regionale. Le prossime iniziative sono in programma a primavera.