Scuola, dalla Regione 2,8 milioni di euro per gli istituti tecnici superiori

ANCONA - Ammontano a 2,8 milioni di euro le risorse stanziate dall'assessorato regionale al Lavoro e alla Formazione per la predisposizione di un avviso pubblico rivolto alle quattro Fondazioni 'Istituto tecnico superiore' delle Marche per la definizione di un'offerta formativa ad elevato contenuto tecnico e tecnologico. La delibera con le linee guida del provvedimento e' stata approvata oggi dalla giunta regionale e attinge le risorse dal Por Marche Fse.

«Gli Its- spiega in una nota l'assessore Loretta Bravi- sono istituti ad alta formazione tecnologica aperti ai diplomati di tutte le scuole superiori e costituiscono la prima esperienza italiana di un'offerta formativa post-secondaria non universitaria professionalizzante. Obiettivo di questa delibera e' la definizione di un'offerta formativa ad elevato contenuto tecnico e tecnologico in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, necessari all'apporto di innovazione e crescita alle imprese locali». Nelle Marche le quattro fondazioni sono: Its turismo Marche per tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali (Fano), Its efficienza energetica (Fabriano), Its tecnologia e made in Italy (Recanati) e Its smart nuove tecnologie per il made in Italy (Porto Sant'Elpidio).

«Il vantaggio competitivo di questi percorsi, rispetto a quelli accademici classici, e' la velocita' di progettazione- conclude Bravi- virtualmente ogni anno e' possibile mutare il contenuto e la finalita' del corso, basandosi sulle esigenze rilevate dalle realta' economiche che fanno parte delle Fondazioni. Inoltre il vero valore aggiunto dei percorsi Its e' la reale spendibilita' del titolo: da un recente monitoraggio nazionale l'occupazione dei ragazzi formati negli Its negli ultimi anni si attesta sempre attorno all'80% e il dato marchigiano supera il 90% proprio perche' questa qualificazione risponde ad un reale bisogno delle imprese».