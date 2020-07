Scuola Marche, piano 2020/2021: rinviato il tavolo operativo regionale

ANCONA - Rinviato il secondo tavolo operativo regionale per il Piano scuola 2020-2021, inizialmente convocato per ieri dall'Ufficio scolastico delle Marche. L'assessore all'Istruzione, Loretta Bravi, esprime "grande preoccupazione" per la situazione di incertezza che si sta creando sia per quanto riguarda le carenze di organico sia per la mancanza di regole condivise e certe per le scuole e i territori.

«L'Usr- spiega Bravi in una nota- dovrebbe illustrarci entro il 15 luglio, questi erano gli accordi, le analisi dei fabbisogni in modo da poter organizzare le risposte adeguate da inviare al ministero. L'incertezza invece e' la stessa che viviamo anche a livello nazionale e che e' stata ribadita ieri in un comunicato congiunto della Conferenza delle Regioni. È stata sottolineata la necessita' di avere garanzie in materia di risorse e organico e certezza in merito alle regole sul distanziamento per definire operativamente ed in modo univoco la capienza degli spazi". Bravi fa inoltre sapere che tutti gli assessori regionali hanno chiesto "una convocazione tempestiva da parte del ministero per poter condividere i criteri di riparto e l'assegnazione dell'organico di emergenza, docenti e Ata con parametri trasparenti e oggettivi».