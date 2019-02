Scuola, il sindaco incontra gli alunni delle scuole Faiani in Municipio

Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha incontrato questa mattina gli alunni delle scuole Faiani in visita al Comune di Ancona. Come spesso accade, scolaresche cittadine raggiungono il Palazzo comunale accompagnate dai propri insegnanti per conoscere i compiti e i servizi svolti dall'Amministrazione. Si tratta di un primo step di educazione civica “sul campo” realizzato nell'ambito del percorso di educazione alla cittadinanza. In via del tutto eccezionale questa mattina il primo cittadino dorico ha salutato i bambini della 2A delle Faiani incontrandoli negli uffici dello Stato Civile. A questo saluto ha fatto seguito la visita guidata con la presenza dell'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini.