Scrutatori: precedenza a studenti e disoccupati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Commissione Elettorale del Comune di Castelleone di Suasa, riunitasi il giorno 8 Febbraio 2018, presieduta dal Sindaco Carlo Manfredi, ha scelto gli scrutatori destinati agli uffici di sezione per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 Marzo 2018, tra coloro che risultavano essere nello status di Studenti o Disoccupati/Inoccupati, dietro presentazione di apposita domanda. Considerato che, gli scrutatori da nominare sono otto effettivi e otto supplenti, e le domande presentate erano nove, si è proceduto ad effettuare due sorteggi: il primo tra i nove richiedenti, per designare gli otto scrutatori effettivi, l'altro, tra tutti gli iscritti all'Albo, per nominare i sette scrutatori di riserva necessari, quest’0ultimi verranno chiamati a sostituire gli eventuali rinunciatari. I nominativi possono essere consultati sulla pagina del sito istituzionale del comune: http://www.castelleone.disuasa.it/po/mostra_news.php?id=483&area=H. La Commissione Elettorale, ha dato precedenza ai giovani studenti e chi è in cerca di lavoro, persone alle quali un’entrata economica (€ 145,00), seppur piccola e saltuaria, può fare molto comodo. E’ un segnale di attenzione, nei confronti di chi, in questo momento difficile, fatica a tirare avanti. Si ricorda che, tutti gli elettori e elettrici, possono essere inseriti nell'Albo degli Scrutatori comunale, presentando apposita richiesta nel periodo: 1 Ottobre/30 Novembre di ciascun anno.

Comune di Castelleone di Suasa

Gallery