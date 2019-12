"Le Marche 'nse Lega", le sardine pronte all'invasione di Ancona: c'è la data

ANCONA - Le sardine invadono anche Ancona. Era nell’aria, ora ‘è l’appuntamento ufficiale: giovedì 5 dicembre alle ore 18,30 in piazza del Papa. Lo slogan ricalca quello diventato famoso in tutta Italia dopo i sit-in in varie piazze della città: “Le Marche ‘nse Lega”.

Anche la struttura della manifestazione sarà simile a quella di altre città: gli organizzatori invitano infatti i partecipanti a realizzare delle sardine di cartone, indossare almeno un capo d’abbigliamento chiaro e portare in piazza uno strumento musicale. «Nessuna bandiera o simboli di partito» è l’unica raccomandazione. Il sit-in, che già si preannuncia pacifico, coincide con la visita in città del leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.



