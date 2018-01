Sanità pubblica, confronto tra Anaao-Assomed Marche con i candidati al Parlamento

SENIGALLIA - Anaao-Assomed Marche, associazione di medici con oltre 600 iscritti a livello regionale, ha organizzato un ciclo di incontri sul territorio regionale per confrontarsi con i candidati alle prossime elezioni del 4 marzo. I temi al centro dell’incontro riguardano la professione medica e la difesa della sanità pubblica che deve svolgere un ruolo universale e solidale nell’interesse dei cittadini, il quadro locale, le prospettive a breve termine. Si parte lunedì 29 gennaio alle ore 17.30 all’Hotel Mastai di Senigallia.

“L’obiettivo è ritrovarci per un confronto schietto e molto pratico - ha detto il Segretario Regionale Oriano Mercante che coordinerà gli interventi con l’introduzione del referente territoriale dell’associazione”. “Noi non facciamo politica – ha detto Mercante – ma con la politica dobbiamo fare i conti come cittadini e come operatori della sanità e, allo stesso tempo, alla politica dobbiamo chiedere risposte precise”. Le prossime tappe del ciclo di incontri sono previste a Fermo, Civitanova Marche, Pesaro ed Ancona con cadenza settimanale e con la partecipazione della cittadinanza e degli elettori che potranno, a loro volta, porre quesiti ai candidati presenti.