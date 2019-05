Fiera di San Ciriaco, il sindaco: «Ottimo servizio garantito, bene il Piano viabilità»

ANCONA - Il sindaco Valeria Mancinelli ha commentato i numeri ed i risultati della Fiera di San Ciriaco, promuovendo a pieni voti l'intera organizzazione.

«Esprimo soddisfazione per la riuscita della Fiera di San Ciriaco, che si è conclusa sabato sera. Grande successo di partecipazione dei cittadini, non solo di Ancona, e degli operatori economici. Il Piano della viabilità ha funzionato e la Polizia municipale ha garantito un ottimo servizio: tutti gli addetti al Corpo erano impegnati su strada, come i visitatori e gli operatori hanno potuto verificare. Naturalmente tutto è migliorabile e in questa direzione si lavorerà nelle prossime edizioni. Ringrazio i residenti del cento per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nei quattro giorni della manifestazione».