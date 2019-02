Caso Diciotti, senatori 5 Stelle verso il voto pro Salvini

Appronderà in Senato, con l'aula di Palazzo Madama chiamata ad esprimersi, il caso Diciotti e il no della giunta delle immunità al processo a carico del Ministero degli Interni, Matteo Salvini. Una caso che ha agitato e non poco le coscienze, tanto che il Movimento 5 Stelle, è arrivato a chiedere un parere ai propri iscritti attraverso la consultazione online sulla Piattaforma Rousseau. In giunta non sono presente senatori eletti nelle Marche. Ma i pentastellati nostrani della Camera Alta saranno comunque chiamati a ratificare la decisione della giunta. Come voteranno i nostri? Abbiamo provato a chiederlo agli eletti nella Provincia di Ancona ma tra impegni improrogabili, telefoni staccati e altri impicci è stato il solo senatore Mauro Coltorti a dare udienza ad AnconaToday. Il suo sarà un voto di conferma di quanto deciso in giunta. «Facciamo politica per il Paese e non per interessi personali - ci dice - In questo caso abbiamo abbiamo spiegato bene ai nostri iscritti. In 52mila si sono espressi e anche se alcuni hanno un'altra opinione è la maggioranza che decide. Nel caso in questione non stiamo parlando di un furto, di una malversazione ma di una decisione presa da tutto il Governo per il bene dello Stato».

Non pervenuta la risposta della senatrice jesina Donatella Agostinelli. Idem il fabrianese, il senatore Sergio Romagnoli che, tuttavia, lascia trapelare il suo pensiero attraverso i social. Voterà allineato al Movimento. Lo si intuisce dalla condivisione del video di Giancarlo Cancellieri, vicepresidente del Consiglio regionale siciliano, che elogia la validità della consultazione online e, quindi, la bontà di quanto operato sul caso Diciotti. «Condivido parola per parola e sono fiero di quello che stiamo facendo - scrive Romagnoli - Io non cadrò nel trabocchetto dei media che insistono nel dividerci e attaccarci in ogni modo». A quale "trabocchetto" si riferisca, non è dato di sapere. Ce ne faremo una ragione. E continueremo a fare informazione.