Salvini ad Ancona, il senatore Arrigoni: «Le Marche torneranno una regione modello»

«Matteo Salvini aveva promesso di superare la legge Fornero e quota 100 è diventata realtà, aveva abbassato le tasse e ora il Pd al governo le sta rialzando, aveva promesso la legittima difesa ed oggi è legge». Così il senatore Paolo Arrigoni, che ha accompagnato il leader della Lega sul palco allestito in piazza del Papa, nella sua visita ad Ancona.

«Nello stesso modo riporteremo le Marche ad essere una Regione modello. Liberiamo le Marche» è il commento di Arrigoni, che ricorda come Salvini abbia individuato in «lavoro, ricostruzione, sicurezza, sanità e infrastrutture» la linea del centrodestra per le elezioni regionali del 2020. «C’è una regione Marche da rilanciare che sta morendo soffocata di lungaggini e burocrazia – ha commentato il leader del Carroccio – ma la Lega non molla e lavoreremo perché nel 2020 vadano a casa sia il sindaco di Ancona che il governatore delle Marche Ceriscioli. Non è ammissibile che una città come Ancona vada sui giornali per la corruzione. Per prima cosa abbassare le tasse a imprenditori e commercianti – ha ribadito Salvini - quando entrerà negli uffici della Regione la Lega farà ciò che fa ovunque dove governa: aiutare le imprese e le famiglie e, come in Abruzzo nell’assegnazione delle case popolari, il principio sacrosanto è che vengono prima agli italiani».