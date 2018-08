Sacchetti dell'umido troppo leggeri, la protesta: «Si rompono a guardarli»

Il Capogruppo consiliare di Operazione Futuro, Lorenzo Rabini interviene nel merito della gestione rifiuti che a Camerano vede la Rieco quale protagonista del servizio e lo fa prendendosela in particolar modo con la qualità dei sacchetti dell’umido. «Da qualche mese a questa parte – spiega - in pratica servono almeno due sacchetti dati dal gestore , la Rieco, per farne uno, nel senso che la qualità del sacchettino, già scarsa anche in precedenza, ora è veramente di un livello bassissimo. Si rompono davvero solo a guardarli, ce ne sono una gran quantità che non solo non reggono quanto dovrebbero, ma non si possono neanche utilizzare perché sono già rotti quando li vai a prendere per metterli nell’apposito contenitore».

Il consigliere annuncia un'interrogazione in merito. «Ho già parlato con l’Assessore Costantino Renato – continua Rabini - e per la verità lui mi ha riferito di aver notato la stessa cosa e di averla segnalata ma ottenendo quale risposta il fatto che i sacchetti sono a norma di legge; e ci mancherebbe altro che così non fosse , ma noi dobbiamo ottenere dalla Rieco sacchetti di una qualità migliore, Camerano questo lo merita proprio per i suoi successi e risultati nella raccolta differenziata, quindi non ci accontentiamo di avere sacchetti a norma, li vogliamo resistenti e di buona qualità».