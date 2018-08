Barriere architettoniche, Rubini (AIC): «Estate da dimenticare»

«Dopo le vicende legate alla spiaggia del Passetto ci pare opportuno tornare a sottolineare i gravi ritardi in cui è incappata l'amministrazione comunale sul tema dell'accessibilità al mare per le persone con disabilità. Da questo punto di vista la vicenda riguardante Portonovo è emblematica ed ha il sapore di una vera e propria beffa: siamo quasi a ferragosto, infatti, e i lavori per il completamento delle dotazioni per i disabili non sono ancora terminati». Così Francesco Rubini, capogruppo Altra Idea di Città

«Il progetto "Acqua per tutti", giunto secondo a seguito delle consultazioni del bilancio partecipato, rimane a tutt'oggi inattuato con la grave conseguenza che a Portonovo continua ad essere impossibile fare il bagno per una persona disabile. Una grave violazione di diritti che si aggiunge al decennale ritardo sul PEBA che continua a fare di Ancona una città ad alto tasso di barriere architettoniche».