Rotatoria pericolosa, una petizione per metterla in sicurezza

Quella rotatoria va messa in sicurezza. Per la segnaletica, soprattutto. Ne è convinta Forza Italia che sta per lanciare, previsto il via per i primi giorni di febbraio, una raccolta di firme tra i cittadini per chiedere migliorie alla rotonda McDonald’s a Torrette. «Fermo restando che i residenti erano contrari – commenta Teresa Daiprà, commissario comunale dei forzisti – contiamo quanto meno di renderla più sicura perché allo stato attuale è un pericolo costante per pedoni e automobilisti».

La rotatoria è stata triste teatro, lo scorso dicembre, della morte di Marisa Evangelisti, l'85enne investita mentre attraversava. «Ma sono tanti anche gli incidenti stradali – aggiunge la Daiprà – anche perché la vecchia segnaletica pre rotatoria ancora si vede e qualche automobilista si trova a girare a sinistra in via Tenna. La petizione? A noi non interessa fare polemica contro il Comune ma auspichiamo interventi migliorativi».