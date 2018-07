Il Rotary Falconara incontra i sindaci, tra le novità arriva il progetto dedicato ai disabili

Doppio appuntamento per il Rotary di Falconara con la visita di Gabrio Filonzi, Governatore del Distretto 2090, che, accompagnato dal neo presidente rotariano Luciano Maculan, ha incontrato i sindaci di Falconara Marittima e di Montemarciano, due dei Comuni dove il Club opera maggiormente.

Una stretta di mano con le due prime cittadine, Stefania Signorini al Castello di Falconara Alta e Liana Serrani al Municipio di Montemarciano, per mettere in evidenza la stretta sinergia che il Club porta avanti da anni con i suoi service in favore delle rispettive cittadinanze. Durante gli incontri il presidente Maculan ha ribadito il suo programma per l'anno rotariano 2018/2019 confermando il progetto sulla prevenzione dei disturbi dell'apprendimento – già portato avanti nelle scuole di Falconara nei mesi scorsi – e annunciando l'avvio di una collaborazione per realizzare il progetto Dopo di noi che mira a dare sostegno ai disabili non autosufficienti dopo il decesso dei genitori o di qualcuno che possa loro fornire assistenza. "Ci concentreremo inoltre sull'apertura del Club ai giovani – ha spiegato Maculan – con un evento conviviale che stiamo preparando per la metà di settembre. Vogliamo far avvicinare ragazzi e ragazze che già operano nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle nuove professioni legate all'informatica, al web marketing e ai social". Sempre nel corso della visita, a Montemarciano, è stato visitato anche il teatro Alfieri che proprio lo scorso anno ha visto il restyling del foyer proprio grazie a una donazione del Rotary falconarese. È stata anche l'occasione per Filonzi di visitare la Omme, azienda falconarese del rotariano Massimo Mancini che si occupa di meccanica di precisione.