Casette Sae danneggiate, Pergolesi (M5S) incalza il presidente Ceriscioli

Ancora disagi nelle casette SAE (Sistemazione Abitativa in Emergenza) insediate nei Comuni colpiti dal terremoto del 2016. Non c'è davvero pace per gli abitanti di quei luoghi. A causa del forte vento degli ultimi giorni, a Villa Sant’Antonio la copertura catramata di un’abitazione si è quasi completamente tolta ed il bastone di un’antenna tv ha causato danni alla parete di un bagno. Romina Pergolesi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha presentato pertanto un “question time” in merito, a cui il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli risponderà già domani, 26 febbraio, durante la seduta dell'Assemblea Legislativa.



L'esponente pentastellata, che tante volte ha documentato le ferite del sisma nell'entroterra maceratese, fermano e ascolano, vuole sapere «se la giunta regionale intende attivarsi, presso gli organismi competenti, per far avere agli sfollati che hanno la casetta SAE danneggiata immediatamente altre soluzioni abitative». «La situazione è già molto complessa per chi è rimasto in quei posti e tenta di farli rinascere – commenta Romina Pergolesi -. Credo che la regione, finora abbastanza latitante, debba fare il possibile per risolvere con rapidità ogni difficoltà che sopraggiunge. Se davvero crede in questa ricchezza rappresentata dall'Appennino, come dice, lo dimostri con i fatti».