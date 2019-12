Assemblee nei quartieri, incontri a raffica con gli assessori: confronto sui progetti

Proseguono le assemblee dei Consigli Territoriali di Partecipazione della città. Diverse quelle svolte nei giorni scorsi alla presenza di numerosi cittadini.

Palombina

Il ciclo è iniziato dal Ctp 7 tenutasi al circolo L'Ancora di Palombina dove l'assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi ha illustrato i prossimi progetti. Ad iniziare dall'intervento che completerà la viabilità pedonale all'altezza dell'ascensore Romano. Si tratta della realizzazione del marciapiede sul lato destro che dalla piazzetta della nuova pensilina va verso Ancona. I cittadini hanno chiesto interventi manutentivi, anche al Parco degli Ulivi e il Comune ha anche presentato un possibile progetto per i parcheggi nel periodo estivo.

Varano, Candia e Montesicuro

A Varano si è riunito il Ctp 8 assieme al Comitato di Varano con la partecipazione del sindaco Mancinelli, del vicesindaco Sediari, degli assessori alla Partecipazione Democratica/Manutenzioni e Lavori Pubblici, Foresi e Manarini. All'esame la questione del completamento dei lavori nel locale cimitero, la pulizia della frazione, i parcheggi, i lavori di manutenzione, la realizzazione dei dossi agli Angeli di Varano, la sistemazione delle pensiline dei bus e leproblematiche di via Pozzo. A Montesicuro, il Ctp 9, con l'assessore Foresi, ha messo sotto la lente d'ingrandimento le problematiche per la sistemazione e messa in sicurezza della piazza Montone, la realizzazione dell'asfalto dalla chiesetta s. Pancrazio fino all'Aspio, la realizzazione dei dossi al Filetto e la manutenzione degli alberi e del verde in generale. Argomento, quest'ultimo, che è stato portato all'attenzione dell'assessore alle manutenzioni Foresi anche nell'incontro che il Ctp 9 ha svolto nella frazione di Candia . Anche qui richiesta l'asfaltatura della strada che porta dal locale cimitero all'Aspio e la sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio a Candia-La Grancia.

Borgo Rodi

Si è svolto anche l'incontro del Ctp 1 con i residenti riguardo i lavori nel quartiere in via Veneto e Borgo Rodi e relative problematiche. Il Ctp 5 ha realizzato invece, in collaborazione con l'Asur Marche Area vasta 2 e la Parrocchia San Giuseppe Moscati, il 29 novembre scorso, un partecipato incontro nel salone della parrocchia di San Giuseppe Moscati sul tema della prevenzione del fenomeno delle droghe particolarmente indirizzato a giovani e famiglie, con la partecipazione del dott. Carlo Ciccioli psichiatra, del dott. Adriano Baldoni psichiatra e della dott.ssa Fabiana Piergigli sociologa e mediatrice familiare.

“Palombissima”

Il progetto “Palombissima” è stato oggetto di due incontri presieduti dall'assessore Foresi e dall'architetto del Comune Centanni, riguardanti la presentazione di progetti del bando periferie ed in particolare riguardanti l'area ex birra Dreher e fornace ex Verrocchio. Successivamente si è svolto un inconto con i cittadini per esaminare le problematiche del quartiere al quale hanno partecipato anche il sindaco Mancinelli e l'assessore Foresi. Infine, negli ultimi due mesi tutti i nove Consigli Territoriali di Partecipazione hanno svolto incontri con il presidente di Anconambiente e il suo staff per verificare le peculiarità di ogni territorio riuuardo l'igiene urbana. Altrettante riunioni sono state svolte dalla comandante della Polizia Locale, Liliana Rovaldi per presentare il progetto dei vigili di quartiere. «Sono molto soddisfatto per l'ampia partecipazione dei cittadini agli incontri – ha commentato l'assessore Foresi -Questo a testimonianza di quanto il ruolo dei 9 Consigli Territoriali di Partecipazione sia sentito e di come queste assemblee costituiscano un momento importante di confronto sulle esigenze del territorio ed in particolare delle frazioni».