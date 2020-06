Ripresa economica, approvata la mozione di Giacinti: «Inevitabile un nuovo patto sociale»

ancona - «Non potremo affrontare la sfida della ripartenza senza un impegno collettivo straordinario, il senso di responsabilità individuale dimostrato in questa emergenza sanitaria sarà fondamentale anche per superare quella economica». Il consigliere regionale Francesco Giacinti (Pd), Presidente della commissione affari istituzionali-bilancio, non ha dubbi che «per superare la situazione di difficoltà che il nostro Paese vive dal punto di vista economico e produttivo ormai da anni, drammaticamente aggravata dall'epidemia da Coronavirus, oltre agli interventi delle istituzioni locali, nazionali ed europee, è necessario un nuovo patto sociale, che mobiliti tutta la società, dalle imprese al singolo cittadino».

