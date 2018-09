«Se la Mancinelli è antifascista come si dichiara, fermi CasaPound»

"Il clima di odio, intolleranza e indifferenza di questi ultimi mesi, con bambini stranieri cacciati dalle mense e dagli scuolabus, gay pestati brutalmente mentre passeggiano per strada ed extracomunitari colpiti da fucilate mentre svolgono il proprio lavoro, è molto preoccupante". Scrive così Rifondazione Comunista Ancona che, tramite una nota, chiede l'intervento del sindaco Valeria Mancinelli.

"Fra pochi giorni ad Ancona verrà aperta una sede di Casapound, forza politica neofascista che, come ogni organizzazione neofascista, ha come ideale cardine l’odio per il ‘diverso’. Le loro crociate contro rom, extracomunitari e gay hanno prodotto fatti di violenza che in alcuni casi sono sfociati in omicidio (vedi Firenze, con l’uccisione di due ragazzi senegalesi da parte di un militante). I ‘fascisti del terzo millennio’, come amano farsi chiamare i militanti e gli ideologi, apriranno la loro base in un quartiere multietnico. La loro modalità di fare politica assume in molti casi aspetti provocatori ed aggressivi, fomentando la classica ‘guerra fra poveri’ che potrebbe creare tra l’altro problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Rifondazione Comunista di Ancona esprime la propria indignazione e contrarietà alla presenza di Casapound ad Ancona. Una forza politica che si definisce fascista va contro i principi della nostra Costituzione che punisce il reato di apologia del fascismo. Non dimentichiamo che in questa città molte persone hanno sacrificato la loro vita per la libertà e per combattere il fascismo. Chiediamo al sindaco Mancinelli, visto le sue dichiarate posizioni antifasciste, e alle istituzioni democratiche tutte, di usare ogni mezzo, come previsto dalla Costituzione, per impedire l’apertura della sede neofascista ad Ancona".