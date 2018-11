Rifiuti, azienda unica bocciata anche al secondo round

Il Consiglio di Stato conferma che il servizio rifiuti della provincia di Ancona non può essere affidato direttamente a Multiservizi come deliberato dalla maggioranza dei Comuni all’interno dell’Ata. Uno stop inatteso da Ancona che, sindaco Mancinelli in testa, ha spinto molto sul progetto e ha accolto le adesioni di Senigallia e Osimo ma non di Jesi, Fabriano e Falconara che nel tempo hanno sempre avanzato dubbi sull’iniziativa: 68,83% i sì, 21,42% i no e il resto astenuti. Il progetto prevedeva che il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti venisse affidato senza gara di appalto a Multiservizi in società consortile con la Ecofon Conero (partecipata tra Ecofon e la osimana Astea).

Ad opporsi al Tar, vincendo, i privati della pesarese Marche Multiservizi (gestore del servizio a Falconara) e della Rieco (Senigallia e i comuni della Valmisa, ma anche Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Chiaravalle e Monsano). Il secondo round nel tribunale amministrativo conferma lo stop perché Multiservizi non ha le caratteristiche di un’azienda alla quale si possa affidare un servizio in house: avendo partecipazioni in Edma ed Estra, Multiservizi opera per la maggiore fuori dalla provincia anconetana e l’attività per gli enti pubblici non è prevalente rispetto al totale del fatturato.