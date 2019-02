«Fate pagare meno tasse a chi dona il cibo anziché gettarlo»

“Il 5 Febbraio si celebra la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, un tema che acquisisce sempre più consapevolezze, e con esse misure per prevenirlo. Anche ad Ancona, ha detto Angelo Eliantonio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è arrivato il momento di affrontare concretamente il problema. Secondo un recente studio di Coldiretti, il costo determinato dagli sprechi alimentari ogni anno in Italia ammonta a 12,5 miliardi di euro da ripartire, percentualmente, tra consumo (54%), ristorazione (21%), distribuzione commerciale (15%), agricoltura (8%) e trasformazione (2%). Secondo quanto riporta il Rapporto 2018 dell’Osservatorio sugli sprechi Waste Watcher di Last Minute Market-Swg, lo spreco domestico di cibo in Italia ammonta a 36 kg annui pro capite. Nelle Marche sono 41 mila le persone che non possono permettersi un pasto al giorno; fra loro persone che non riesco ad arrivare alla fine del mese, anziani costretti a mangiare la pasta senza condirla, famiglie mono reddito, persone con un lavoro precario e i padri separati. La fascia d’età che fa più fatica a mettere un pasto in tavola è quella che va dai 45 ai 55 anni, persone che hanno perso il lavoro e che non riescono a ricollocarsi a livello occupazionale. Accanto a questi c’è anche il disagio giovanile non solo legato alla povertà, ma anche alle disabilità: ragazzi che prima erano sostenuti dalle famiglie e che oggi hanno bisogno dell’assistenza degli enti caritativi. Per questo protocollerò proprio nella giornata di martedì 5 febbraio una mozione per favorire l’immediata attuazione, anche ad Ancona, della Legge 166/06, che consente ai Comuni italiani di poter ridurre la Tari (Tariffa Rifiuti) alle attività commerciali (ristoranti, strutture turistico-ricettive, supermercati) che donano le loro eccedenze alle associazioni di volontariato che a loro volta le distribuiscono ai bisognosi nelle nostre città.

Il testo impegna la giunta a prevedere benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari agli indigenti attraverso la riduzione della Tari da parte dei Comuni in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto della donazione. Noi rappresentiamo una

destra sociale e popolare, che deve e tutelare la parte più debole della nostra comunità nazionale e cittadina ed è per questo non possiamo rimanere a guardare. Anche nella nostra città c’è una crescente richiesta di sostegno agli uffici comunali e alle locali associazioni di volontariato da parte delle fasce sociali più deboli della popolazione per soddisfare i bisogni primari, tra cui l'alimentazione, ed è necessario contribuire fattivamente alla riduzione dello spreco alimentare in sostegno dei più deboli della nostra comunità locale. Un sostegno materiale e culturale verso chi non ce la fa e al contempo il risveglio di un senso comunitario soffocato dall’indifferenza e dall’individualismo dei nostri tempi. Con questa mozione chiediamo all’amministrazione

Mancinelli di adottare i provvedimenti necessari per modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale e consentire la riduzione della Tari per gli operatori commerciali che consegnano alle associazioni di volontariato il cibo da distribuire ai bisognosi; definire un

regolamento attuativo; realizzare ed animare una adeguata campagna di informazione con il coinvolgimento di associazioni, operatori commerciali e cittadini”.