Riapertura delle scuole, Mastrovincenzo: «Confronto da attivare al più presto»

ANCONA - Un pacchetto di questioni da affrontare con urgenza prima della riapertura delle scuole in sicurezza ed in presenza. E’ quello che i rappresentanti del “Comitato priorità alla scuola” hanno sottoposto all’attenzione del Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, e del Garante dei diritti, Andrea Nobili, nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche.

«Un momento di condivisione proficuo per cui ringrazio il Comitato. Mi sono impegnato – sottolinea Mastrovincenzo - a portare all’attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative le istanze che mi sono state sottoposte, che saranno anche oggetto di una mozione che ho intenzione di presentare in Consiglio regionale. Al più presto organizzerò un confronto tra i rappresentanti del Comitato, l’Ufficio scolastico regionale e l’assessore Bravi, con il coinvolgimento del Garante». Tra le problematiche poste in primo piano dal Comitato, la riorganizzazione delle classi; la valorizzazione degli spazi esterni; le assunzioni di docenti e personale Ata per dividere le stesse classi, conciliando il diritto alla didattica con il distanziamento; le modalità della presenza; i fondi messi a disposizione dal Ministero per l’acquisto del materiale di sanificazione e per altri interventi; la delega sulle decisioni per l’autonomia scolastica; la quasi totale assenza di provvedimenti per la fascia da zero a tre anni. Sopra ogni altra cosa l’esigenza di linee guida chiare per affrontare la ripartenza nel prossimo autunno.

Nel corso dell’incontro il Garante Andrea Nobili ha ribadito la necessità di un piano straordinario ed organico per affrontare le numerose criticità determinate dall’emergenza epidemiologica, consentendo così a tutti gi studenti di avere le medesime opportunità di accesso allo studio. “Bene un confronto a tutto campo – evidenzia – che ci permetta di esaminare la questione nella sua complessità”. Già nei mesi scorsi Nobili aveva rappresentato a diversi interlocutori del settore i problemi emersi con la didattica a distanza, chiedendo di attivare tutte le risorse possibili per non lasciare nessun ragazzo indietro.