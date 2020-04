Riapertura Fincantieri, AIC: «Scelta affrettata ed unilaterale»

ANCONA - «Apprendiamo dalla stampa e dai sindacati che è ripresa la produzione presso lo stabilimento della Fincantieri al Porto di Ancona. Altra Idea di Città, come già fatto più volte nelle settimane scorse, vuole esprimere la propria contrarietà riguardo questa scelta unilaterale, come già ben ribadito dalla FIOM-CGIL. La riapertura era stata prevista, momentaneamente, per il 4 Maggio, non essendo l’attività cantieristica navale indispensabile in questa situazione di emergenza. Nonostante ciò, più di 350 lavoratori sono dovuti tornare al lavoro in un contesto produttivo dove garantire standard di sicurezza adeguati è quasi impossibile». Così il comitato di Altra Idea di Città.

Un atto di forza, sulla pelle dei lavoratori, eseguito dai vertici aziendali senza alcuna consultazione dei sindacati. Se pur vero che sono state adottate alcune misure di sicurezza, in particolare durante l’ingresso e l’uscita dal cantiere, ci auguriamo che vengano fatti controlli severi nei prossimi giorni per evitare ogni rischio di contagio. Siamo in un’era dove conta sempre più il profitto e sempre meno la salute dei lavoratori (insieme allo svilimento di altri diritti fondamentali). Questa crisi pandemica dovrebbe risvegliare le menti e portarci a lottare per un mondo del lavoro più giusto e rispettoso dei diritti, invece sembra proprio che ci si trovi punto e a capo. Monitoreremo la situazione nei prossimi giorni, stando moralmente e politicamente sempre a fianco dei lavoratori. Lo abbiamo detto fin dai primi di marzo: prima di tutto la salute pubblica.