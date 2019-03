Restyling Passetto verso la fine, ma se piove ecco che cosa succede

"E se ai laghetti del Passetto piovesse?". E' la domanda che si è posta il Movimento 5 Stelle di Ancona, ma per i pentastellati dorici è una domanda retorica perché lo sanno già visto che ci sono delle foto che testimoniano come la zona, tra i vanti dell'amministrazione comunale come esempio di impegno civico per riqualificare aree in degrado, si presenti con vari acquitrini. Il motivo?

"Leggiamo che, forse il 31 marzo saranno ultimati i lavori di restyling nella zona laghetti. Sembra che di fronte alla piscina sia ormai tutto fatto, ma visto che non ci sono caditoie, né pendenza, sembra probabile che in caso di pioggia il pavimento finirà sott’acqua. Potrebbe ripetersi ciò che è successo in piazza Cavour e all’ascensore appena inaugurato. Senza pendenza e senza caditoie piazza Cavour si è allagata e all’ascensore, visto che il terrazzo è stato pensato privo di caditoie, l’acqua di pioggia è penetrata nel vano ascensore. Non c’è due senza tre? Eppure l’assessore dice di aver fatto un sopralluogo e dice che “l’intervento di restyling è davvero ben riuscito”.

