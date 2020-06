Regione Marche, Volpini (Pd): «Contro di me un vile e vandalico attacco»

«Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi hanno espresso solidarieta' per questo vile e vandalico attacco ricevuto con scritte ingiuriose che da due settimane compaiono nella mia città». In apertura della seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche ha preso la parola il consigliere Fabrizio Volpini (Pd) per ringraziare quanti in questi giorni gli hanno inviato messaggi di solidarieta' dopo le scritte offensive nei suoi confronti comparse in alcuni luoghi di Senigallia.

«Ho ricevuto solidarieta' dal presidente del Consiglio, dal quello della giunta e dai consiglieri di opposizione- dice Volpini- Io credo che questa campagna elettorale debba essere ispirata al confronto e al rispetto reciproco pur con posizioni differenti. E non occorre mai scadere nell'ingiuria e nel disprezzo. Ricevere solidarieta' e stima e' stato un bel segnale».