Regione, approvato il rendiconto finanziario 2019: 1 milione di euro di avanzo

ANCONA - «Abbiamo risparmiato 4,4 milioni di euro nel corso dell'intera legislatura». Il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, presenta cosi' il Rendiconto finanziario 2019 approvato oggi in Aula.

«La politica di concretezza e trasparenza che fino ad oggi abbiamo portato avanti ci permette di tracciare un bilancio molto positivo- aggiunge Mastrovincenzo- e crediamo di aver posto solide basi anche per il futuro». Ad illustrare nel dettaglio i risultati raggiunti nell'esercizio finanziario concluso e' stato il vicepresidente del consiglio Renato Claudio Minardi (Pd). «In questi anni il consiglio regionale si e' sempre caratterizzato per una gestione improntata sul massimo rigore e sobrieta' nella consapevolezza che ogni euro speso appartiene ai cittadini marchigiani ai quali dobbiamo quotidianamente rispondere- dice Minardi- Nel complesso il bilancio per il 2019 si attesta a circa 17,964 milioni di euro. Grazie a una gestione virtuosa e attenta si e' registrato un avanzo libero di amministrazione di oltre un milione di euro che potra' essere restituito alla comunita' in termini di migliori servizi". Tra le voci piu' importanti di risparmio: la riduzione delle spese di funzionamento e il taglio dei fondi ai gruppi consiliari. Anche l'altro vicepresidente dell'Assemblea Piero Celani (Fi) ha parlato di rendiconto "molto sobrio che ha rispecchiato l'andamento di questa legislatura che ha dovuto affrontare innumerevoli difficoltà».