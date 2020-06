Regione Marche, politiche giovanili: stanziati altri 633mila euro

ANCONA - Politiche giovanili, via libera della prima commissione Affari istituzionali e bilancio delle Marche all'aumento di oltre 630mila euro del budget del Piano biennale 2020/2021. La commissione ha espresso parere favorevole unanime allo schema di delibera che integra per un importo di 633mila euro le risorse destinate ad alcuni interventi di politiche giovanili.

«Con la raccomandazione- sintetizza il presidente della commissione, Francesco Giacinti (Pd)- che queste misure siano il piu' aderenti possibile alle esigenze dei territori, al quadro economico e occupazionale in cui intervengono, offrendo a tutti i giovani pari opportunita». Saranno rafforzati in particolare quattro progetti: 'OstHello' per valorizzare e promuovere le strutture ricettive e di aggregazione per giovani ricadenti nel territorio del cratere sismico, 'aggregAzione' per incentivare attraverso le associazioni e le Onlus la cittadinanza attiva nella fascia 16-35 anni, i 'Premi al merito per la carriere scolastica' destinati ai neodiplomati e 'Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano i campioni sportivi' rivolto alle scuole secondarie superiori.