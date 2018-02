Non autosufficienze, 12 milioni di euro assegnati alla Regione Marche

12 milioni di euro del Fondo Nazionale per le non autosufficienze assegnati alla Regione Marche. La giunta, che aveva già approvato nel 2017 i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del fondo, oggi ha deliberato la reiscrizione a bilancio 2018.

Il 50% della quota, come da indicazioni nazionali, è destinato a 1800 anziani non autosufficienti attraverso un assegno di cura o con l’erogazione di un servizio di assistenza domiciliare, previa valutazione da parte degli ambiti territoriali sociali. L’altro 50% delle risorse è destinato a 1.900 famiglie che abbiano un membro in condizione di disabilità gravissima come identificate dalle tabelle ministeriali e valutate dalle commissioni sanitarie provinciali. Ora le strutture regionali competenti provvederanno a trasferire le risorse agli ambiti territoriali sociali che si occuperanno di distribuirli alle famiglie del proprio territorio.