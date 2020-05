Imprese, Marcozzi (FI): «La Regione Marche imperdonabile con Confindustria»

ANCONA - «In un momento drammatico per il nostro paese e per la nostra regione l'amministrazione regionale riesce a consumare uno strappo imperdonabile sul Protocollo sicurezza. Ha rifiutato il confronto con Confindustria». A dirlo e' la consigliera regionale, Jessica Marcozzi (FI), che critica aspramente la Regione Marche per l'assenza di Confindustria dal tavolo dei firmatari del Protocollo per la sicurezza per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, con la fine del lockdown.

«Si e' scelta la linea del potenziamento della presenza sindacale in azienda ignorando completamente la posizione degli industriali -spiega Marcozzi- Oggi piu' che mai la politica dovrebbe fare da collante tra le varie componenti sociali e invece nelle Marche si e' scelta la direzione opposta, quella della frammentazione. Cio' e' assolutamente inaccettabile sia perche' crea spaccature che irrigidiscono il sistema produttivo marchigiano che invece necessita' di sempre maggiore snellezza e armonia, sia perche' non tiene conto di tutte le voci in campo demonizzando l'imprenditoria a cui, in altre occasioni, e' stata obbligata a ricorrere per aiuti e sostegno. Non solo. Secondo la capogruppo azzurra la Regione Marche con un proprio Protocollo crea ulteriori differenziazioni tra le Marche e le altre regioni. «Servivano assistenza e sostegno alle imprese, hanno preferito la vigilanza. E cio' certamente non gioca a favore del nostro sistema imprenditoriale e lavorativo con oneri sulle imprese, delegittimando oltretutto la linea governativa. Si sani immediatamente lo strappo altrimenti la deriva sara' inevitabile».