Regionali 2020, Salvini: «In settimana la scelta del miglior candidato»

«A me interessa la squadra. Di candidati ce ne sono tanti ed entro la settimana sceglieremo il piu' forte». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo sopralluogo a Lido Tre Archi di Fermo. L'ex ministro dell'Interno ha risposto velocemente alle domande dei giornalisti sulle elezioni regionali in programma nelle Marche nei prossimi mesi e su due nomi che circolano nel centrodestra come possibili candidati alla presidenza della Regione: il deputato Francesco Acquaroli (Fdi) e il sindaco 'civico' di Jesi, Massimo Bacci.

«Tutte persone assolutamente in gamba- conclude Salvini-. Io penso bene di chiunque ci dara' una mano a sconfiggere una sinistra che nelle Marche ha gia' fatto troppi danni».