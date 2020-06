Elezioni regionali, Frenquellucci: «Pd e M5S insieme? Se lavorano sui temi perchè no?»

PESARO - Francesca Frenquellucci, assessore comunale all'Innovazione parla all'agenzia Dire: «Collaborazione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Io penso sempre al bene dei cittadini e se lavorano sugli argomenti, visto che gli argomenti sono simili come stanno dimostrando anche a livello governativo, perchè non può avvenire anche a livello regionale? Cosa facciamo cinquanta liste con gli stessi programmi? Perchè mi sto rendendo conto che gli argomenti sono gli stessi». Dopo il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, anche l'assessore Frenquellucci benedice un'alleanza tra il centrosinistra e il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali nelle Marche.

Frenquellucci, espulsa dal M5s lo scorso febbraio per essere entrata nella giunta comunale di centrosinistra, è in attesa dell'esito del ricorso presentato al comitato di garanzia grillino contro il provvedimento di espulsione. «Nell'arco di tre mesi, al di là purtroppo della situazione Covid, di argomenti ne abbiamo portati avanti tanti a Pesaro: dall'Università, al bando per le piccole-medie imprese fino all'innovazione - spiega alla Dire Frenquellucci -. Ho portato avanti i punti del programma elettorale del Movimento nella città di Pesaro. Sono pienamente dentro agli ideali del M5S. Mi preme sottolineare che tutto questo mi stanno permettendo di farlo. Se qualcuno, espellendomi, ha pensato che io sarei stata messa nell'angolo non e' successo questo: è accaduto il contrario. Siamo una squadra in cui si discute, perchè ci sono idee diverse che rimangono, ma stiamo lavorando bene».