Reddito di Cittadinanza, 905 mila domande accettate: 13.833 nelle Marche

L'INPS ha pubblicato l’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza, i dati aggiornati sulle domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza. A commentare la notizia i parlamentari marchigiani del Movimento 5 stelle Donatella Agostinelli, Mauro Coltorti, Paolo Giuliodori, Martina Parisse, Sergio Romagnoli e Patrizia Terzoni.

«Al 17 luglio 2019 - spiegano - risultano pervenute all’INPS oltre 1,4 milioni di domande, di cui 905 mila accolte, circa il 65%. 104 mila sono ancora in fase di lavorazione (7%) e 387 mila sono invece state respinte o cancellate (28%). Delle 905 mila domande accettate, 793 mila riguardano il Reddito, con 2,1 milioni di cittadini coinvolti, mentre le restanti 112 mila sono Pensioni, di cui beneficiano 128 mila persone. L’importo medio mensile è pari a 489 euro, 526 per il Reddito e 207 per la Pensione». Questo il quadro complessivo, ma i portavoce pentastellati entrano nel dettaglio dei numeri a livello locale. «Per quanto riguarda le Marche - specificano - sono state presentate 25.651 richieste, di cui: 13.833 accolte, 1.661 in lavorazione e 10.157 respinte. La misura tocca 32.063 persone, con un importo medio mensile di 413 euro. Nella provincia di Ancona sono andate a buon fine 4.354 domande, che coinvolgono 10.489 persone. L'importo medio è 409 euro».

Ecco l'elenco delle domande accolte nei vari Comuni della provincia di Ancona:

Agugliano 25,

Ancona 1366,

Arcevia 35,

Barbara 12,

Belvedere Ostrense 16,

Camerano 30,

Camerata Picena 11,

Castelbellino 29,

Castelfidardo 109,

Castelleone di Suasa 9,

Castelplanio 14,

Cerreto d'Esi 36,

Chiaravalle 167,

Corinaldo 22,

Cupramontana 46,

Fabriano 342,

Falconara Marittima 311,

Filottrano 41,

Genga 11,

Jesi 401,

Loreto 123,

Maiolati Spontini 29,

Mergo 9,

Monsano 13,

Monte Roberto 20,

Monte San Vito 27,

Montecarotto 12,

Montemarciano 76,

Morro d'Alba 16,

Numana 29,

Offagna 12,

Osimo 192,

Ostra 40,

Ostra Vetere 21,

Poggio San Marcello 5,

Polverigi 14,

Rosora 17,

San Marcello 9,

San Paolo di Jesi 0,

Santa Maria Nuova 33,

Sassoferrato 85,

Senigallia 409,

Serra de' Conti 7,

Serra San Quirico 20,

Sirolo 19,

Staffolo 11,

Trecastelli 73.